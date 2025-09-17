Xiaomi abre en su primera tienda en España: un entorno inmersivo en el que experimentar de primera mano su tecnología

Xiaomi ha abierto su primera tienda propia en España, ubicada en el centro comercial La Gavia (Madrid), que ofrece a los usuarios un entorno inmersivo en el que podrán experimentar de primera mano la tecnología interconectada de la marca.

La empresa tecnológica cuenta con más de 16.000 tiendas en China y con su nueva apertura en España, la segunda tienda en Europa, da un paso clave en su expansión internacional, además de consolidar su apuesta por el país como mercado estratégico.

"España es un mercado estratégico para nosotros, con una comunidad de usuarios cada vez más comprometida y receptiva a nuestras propuestas. Esta apertura refuerza nuestro compromiso con el país y con seguir creciendo de la mano de quienes confían en nuestra marca", ha afirmado Borja Gómez-Carrillo, Country Manager de Xiaomi Iberia, en una nota de prensa.

Con esta tienda, Xiaomi ofrece a los usuarios acceso directo a todo su ecosistema de productos, hasta ahora solo disponibles en la tienda digital mi.com, y abre la puerta a una nueva forma de interactuar con la tecnología en un nuevo espacio de 157 metros cuadrados.

Ubicada en el centro comercial La Gavia, de Madrid, la nueva tienda forma parte de la estrategia global de New Retail de la compañía, que combina comercio 'online' y físico; un modelo que permite optimizar el inventario, personalizar la experiencia de compra y mejorar la eficiencia operativa, a la vez que crea espacios donde los usuarios pueden interactuar, probar y descubrir el valor real de la tecnología conectada.

Aunque la tienda estará abierta antes, la inauguración se celebrará el próximo 27 de septiembre, e incluirá una ceremonia de corte de cinta a la que asistirán directivos de la compañía, entre ellos Borja Gómez-Carillo y Lu Zhang, Deputy Country Manager Xiaomi Iberia.