El Ejército de Israel abre "ruta temporal" para evacuar ciudad de Gaza ante su ofensiva para tomarla

Por Newsroom Infobae

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la apertura de una "ruta temporal" que estará disponible durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios ante la nueva fase de la ofensiva militar a gran escala sobre el enclave palestino para tomar su principal urbe.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anuncian que, para facilitar el movimiento hacia el sur, se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino", ha publicado en su cuenta de X el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee.

El mensaje, acompañado de un mapa, orienta a la población hacia el sur del enclave e insta a los residentes a "circular únicamente por las calles marcadas en amarillo en el mapa como ruta sur". "Obedezca las instrucciones de las fuerzas de seguridad y las señales de tráfico", ha añadido.

Los viajes por esta ruta, reza la publicación de Adraee, estarán disponibles desde este miércoles a las 12:00, hora local (11:00, hora española), hasta la misma hora del viernes.

Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa israelí haya anunciado este martes el inicio de una nueva fase de la ofensiva contra el enclave palestino para "tomar el control de la ciudad de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás", el Movimiento de Resistencia Islámica, que controla las autoridades gazatíes.

