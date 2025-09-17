Agencias

Bolsonaro pasará la noche ingresado en el hospital tras ser trasladado de urgencia

Por Newsroom Infobae

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2023) ha sido trasladado este martes a un hospital de la capital del país, Brasilia, y pasará la noche ingresado tras mostrar una bajada de presión arterial y una crisis de hipo que le ha provocado vómitos, después de que este fin de semana se sometiera a un procedimiento médico.

"Bolsonaro se sintió mal, con hipo severo, vómitos y presión arterial baja. Acudió al (Hospital) DF Star acompañado por guardias penitenciarios que custodiaban su domicilio en Brasilia, ya que se trataba de una emergencia. Pido oraciones de todos para que no sea nada grave", ha informado uno de sus hijos, Flávio, a través de su perfil en la red social X.

Poco después, ha afirmado que el personal sanitario le ha realizado varias pruebas al expresidente y que pasará la noche hospitalizado. "Está muy deshidratado, por lo que ya le han puesto una bolsa de suero, no sé si le pondrán otra más. Le harán las pruebas rutinarias y, si Dios quiere, volverá a casa", ha explicado Flávio Bolsonaro en declaraciones recogidas por la agencia Brasil.

El expresidente cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa en su contra por golpe de Estado, si bien ha sido condenado a más de 27 años de prisión por este último caso.

EuropaPress

