Los Reyes Felipe y Letizia, su intensa hoja de ruta en su primer viaje de Estado a Egipto

Primer viaje oficial al extranjero para los Reyes Felipe y Letizia tras un verano especialmente intenso en el que han podido disfrutar de un mes de vacaciones con sus hijas antes de que la Princesa Leonor ingresase en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) -para afrontar su tercer y último año de formación militar como futura Jefa de las Fuerzas Armadas-, y de que la Infanta Sofía comenzase sus estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el campus de Lisboa de la prestigiosa universidad privada Forward College, con sede en Londres.

Tras cumplir 53 espectaculares años este lunes 15 de septiembre -y soplar las velas en la intimidad lejos de sus hijas- Doña Letizia ha reaparecido radiante y derrochando complicidad con el Rey Felipe esta mañana en torno a las 12.00 horas en el Pabellón de Estado de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, para coger el avión privado que les llevará rumbo a Egipto para su primera visita de Estado al país africano.

Un viaje que comienza este martes y se alargará hasta el próximo viernes 19, y en el que afrontarán una intensa agenda oficial repleta de compromisos, con paradas previstas en El Cairo y en Luxor, uno de los principales destinos turísticos de Egipto por sus restos arqueológicos, con el objetivo de seguir fortaleciendo una relación ya de por sí muy estrecha entre ambos países.

Sus Majestades serán recibidos en por el presidente Al Sisi -que fue quien les invitó a visitar su país durante su viaje oficial a España el pasado febrero- y su esposa en el Palacio Al-Ittihadiya, destacando una ceremonia de bienvenida con honores en el Palacio Al-Orouba para continuar "estrechando los profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos existentes entre Egipto y España ", que quedan de relieve al ser el primer país de Oriente Próximo que visitan Don Felipe y Doña Letizia.

Eso es lo que se ha buscado con la 'hoja de ruta' de la visita que, además de los pertinentes encuentros en el plano político e institucional, incluye también un foro empresarial así como contactos con la colectividad española y un desplazamiento a Luxor, abarcando así el ámbito cultural y turístico.

En El Cairo, además de su encuentro con Al Sisi, también hay previstos sendos encuentros con los presidentes de la Cámara de Representantes, Hanafy El Gabali, y con el del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek, así como con el primer ministro, Mostafá Madbuli. Durante la visita, según fuentes diplomáticas, está prevista la firma de varios acuerdos relevantes. En primer lugar, se procederá a la rúbrica de una alianza de desarrollo sostenible y que obedece al hecho de que Egipto es un país prioritario para la Cooperación Española. Además, se firmarán sendos convenios de extradición y de cooperación jurídica en el ámbito penal.

Además, se ha incluido en la agenda en El Cairo una visita de Felipe VI a la sede de la Liga Árabe y un encuentro con su secretario general, Ahmed Abul Gheit. España tiene muy buena relación con esta organización, que aglutina a los 22 países árabes, y prueba de ello es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue invitado a intervenir en su última cumbre de líderes el pasado mes de abril.

En el plano económico, el Rey será el encargado de inaugurar el 18 de septiembre en la capital egipcia un foro empresarial en el que se contará con la presencia de empresarios de los dos países. Ya durante la visita de Al Sisi a Madrid el monarca puso de relieve la voluntad de profundizar más en la relación económica.

Ese mismo día por la tarde Don Felipe y Doña Letizia se desplazarán a Luxor, segunda etapa de su visita. Aquí, en uno de los lugares más turísticos del país, tienen previsto visitar el Templo de Hatshepsut, situado en el Valle de los Reyes, y asistir a la inauguración de la nueva iluminación de este monumento del Antiguo Egipto que ha llevado a cabo una empresa española.

Ya el viernes, y antes de poner rumbo a España, visitarán varias tumbas del Valle de los Reyes, cuya iluminación también la han realizado empresas españolas, así como el Museo de Luxor, donde tendrán ocasión de ver piezas relacionadas con misiones arqueológicas españolas, y varios proyectos de excavaciones arqueológicas lideradas por investigadores españoles.