Hamás acusa a Trump de mantener "un sesgo flagrante a favor de la propaganda sionista"

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mantener "un sesgo flagrante a favor de la propaganda sionista" tras advertir al grupo de que retirará cualquier propuesta de alto el fuego si los rehenes israelíes son trasladados a la superficie para ser usados como escudos humanos en medio de la ofensiva militar israelí contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza.

"Las afirmaciones de Trump sobre el ataque del Ejército de Israel contra Gaza y los prisionero sionistas suponen un sesgo flagrante a favor de la propaganda sionista y un desprecio al crimen de limpieza étnica", ha dicho el grupo islamista, que ha subrayado que "el genocidio sistemático contra Gaza también amenaza la vida de los soldados israelíes cautivos".

Así, ha manifestado en un comunicado que "la Administración estadounidense sabe que (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu está saboteando las posibilidades de lograr un acuerdo para detener la guerra y liberar a los prisioneros, recientemente al intentar asesinar a la delegación negociadora (de Hamás) en Doha".

El comunicado ha sido publicado después de que Trump afirmara que "acababa de leer" que "Hamás ha desplazado a los rehenes a la superficie para utilizarlos como escudos humanos contra la ofensiva terrestre de Israel". "Espero que los líderes de Hamás sepan en lo que se están metiendo si hacen algo así. Es una atrocidad humana como se han visto pocas antes. No permitan que esto pase o todas las 'apuestas' se retirarán. ¡Liberen a todos los rehenes ya!", dijo.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.