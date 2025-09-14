Víctor Janeiro consigue juntar a toda la familia en su corrida de toros en Ubrique

Víctor Janeiro toreó este fin de semana en Ubrique y hasta allí se desplazó toda la familia demostrándole todo su apoyo en la plaza de toros. Una imagen que hacía tiempo que no veíamos: la familia Janeiro unida por una buena causa.

Como no podía ser de otra manera, su madre, Carmen Bazán, acudía con una sonrisa en su rostro y aseguraba que la familia se encuentra "bien". Por su parte, su hijo Humberto Janeiro Jr. dejaba claro que todos están igual de unidos que siempre: "Como siempre, la familia lo primero, todos en familia, un día importante".

En cuanto al protagonista de la tarde, Víctor Janeiro, se dejaba ver serio y concentrado ante las cámaras, y aseguraba encontrarse "muy bien". También estuvo a su lado su hermano Jesulín, que no dudó en acompañarle en su tarde más especial.