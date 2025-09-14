Marta Pérez avanza a la final del 1.500 metros

La atleta española Marta Pérez ha avanzado a la final de la prueba de 1.500 metros de los Mundiales de atletismo, que se están celebrando en Tokio, en una segunda jornada en la que Thierry Ndikumwenayo ha concluído noveno en la final de los 10.000 metros y en la que Paula Sevilla ha pasado a semifinales de los 400 metros.

La soriana participó en la primera de las dos semifinales, donde las seis primeras de cada carrera se clasificaban para una final que se correrá el martes a las 15.05 hora peninsular española. La plusmarquista española (3:57.75) compartía 'semi' con la mejor mediofondista de todos los tiempos, la keniana Faith Kipyegon, así como con las estadounidenses Sinclaire Johnson y Emily Mackay, la australiana Linden Hall o la etíope Freweyni Hailu.

Pérez marchaba quinta al paso del mil (2:43.30) y también al toque de campana, y finalmente la mantuvo al cruzar la meta (4:01.19), con Kipyegon (4:00.34) como ganadora. Así, disputará su segunda final de un Mundial al aire libre con el deseo de mejorar la undécima plaza lograda en Oregón 2022.

En la final de los 10.000 metros, el plusmarquista español y bronce europeo de la distancia (26:49.49), Thierry Ndikumwenayo, debutó en su segundo Mundial -ya estuvo en Budapest 2023 en el 5.000, distancia que también correrá en Tokio- en una carrera con 27 participantes dispuestos a suceder al rey ausente: el ugandés Joshua Cheptegei, ganador de los últimos tres títulos.

Ndikumwenayo se situó en la parte media, y pasó los 2.000 con un tiempo de 6:25.68, a solo tres segundos de la cabeza. En 15:10.25 se completó el primer 5.000, cuando los kenianos Kurgat y Kiplangat comenzaron a despertar. Sin embargo, poco antes del 7, el estadounidense Grant Fisher, el sueco Andreas Almgren y el francés Jimmy Gressier tomaron el mando, y en el tramo final de la prueba se sumó a la lucha por las medallas el etíope Yomif Kejelcha.

En un masivo esprint final de diez atletas, Jimmy Gressier se colgó el oro (28:55.77), con Kejelcha y Almgren haciéndose con las preseas de plata y bronce, respectivamente. Por su parte, Ndikumwenayo rozó la plaza de finalista al ser noveno con un crono de 28:59.07.

Además, Paula Sevilla, medallista de bronce continental bajo techo en los 400 -y plusmarquista nacional junto a Sandra Myers (50.99)-, logró el pase a semifinales de la distancia después de una serie en la que se enfrentó a la campeona olímpica y doble campeona mundial, la dominicana Marileidy Paulino.

Llegó a la recta principal cuarta, posición que mantuvo hasta cruzar la línea en nueva marca personal (50.69), el segundo de los tiempos de corte que accedían a las semifinales del martes. De esta manera, se convierte en la primera mujer española en alcanzar esa ronda desde Aauri Lorena Bokesa en Moscú 2013.