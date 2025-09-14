Laura Sánchez, igual de enamorada que el primer día de Manuel Escribano

La X edición de 'Madrid es Moda' reunió este fin de semana en Madrid a rostros conocidos en la Plaza de Oriente como Laura Sánchez, Lucía y Palito Dominguín, Marta López Álamo, Patricia Pardo, Samantha Hudson, Modesto Lomba o Javier Ortega Smith entre otros.

Allí, Laura Sánchez habló ante los medios de comunicación del momento tan especial que está viviendo y lo cierto es que radiaba felicidad al preguntarle por su relación sentimental con Manuel Escribano.

Aunque nadie confiaba en que la modelo y el torero pudieran consolidar su historia de amor, lo cierto es que ambos han demostrado con el paso de los meses que sus sentimientos son mucho más fuertes de lo que nadie imaginaba. Tanto es así que Laura confesaba estar muy feliz: "Mi corazón está muy bien. Está muy bien, muy tranquilo, muy feliz".

En cuanto al ámbito profesional, la actriz desvelaba que "arranca septiembre lleno, lleno de trabajo, gracias a Dios y con muchas ganas" y bromeaba con que "a mí el verano me gusta lo justito".