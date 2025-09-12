Agencias

Investigan la muerte violenta de un hombre de 60 años en Cuevas, Ribadesella



La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre de 60 años en Cuevas, Ribadesella. Según la información del Instituto Armado, fue a las 12:15 horas cuando se recibe una llamada telefónica en el COS de la Guardia Civil de Asturias en la que una mujer comunica que su cuñado ha sido agredido en Cuevas del Agua-Ribadesella.

Trasladada la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Ribadesella al lugar se encontraban ya los servicios de emergencias intentando reanimar al hombre porque se encontraba en parada cardiorespiratoria.

La víctima de 60 años de edad, y con domicilio en Ribadesella supuestamente fue agredida por dos desconocidos que le dieron una paliza a la salida de su domicilio, según las mismas fuentes.

Los servicios sanitarios no lograron recuperarlo y certificaron su muerte. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.

