Novedades en la investigación judicial de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La jueza toma una importante decisión

El nuevo programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, 'El tiempo justo', se ha estrenado este lunes con una importante última hora sobre la investigación judicial abierta contra Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, por un presunto delito de malos tratos infantiles a causa de las lesiones que presentaba su hija Alma cuando ingresó de urgencia el pasado mes de enero en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde estuvo hospitalizada 18 días.

Tras meses de preocupación, nervios y dolor porque pudiese cuestionarse su faceta de padres -su pequeña cumplirá un año el próximo 23 de noviembre- la pareja respira tranquila. Y es que tal y como ha revelado el periodista Antonio Rossi, la jueza habría tomado ya una decisión: archivar provisionalmente el caso y eximir a la sobrina de Isabel Pantoja y al fisioterapeuta de ir a juicio oral por lo que le ocurrió a su niña, que afortunadamente se recuperó de su problema de salud sin ningún tipo de secuela.

A pocos días del estreno del talent 'Bailando con las estrellas' en Mediaset -este sábado 13 de septiembre- que supone el regreso de Anabel a televisión tras convertirse en madre, la magistrada del Juzgado de Gran Canaria encargada de la investigación estaría a punto de sobreseer el caso. Una gran noticia que la pareja ya sabría y que ha supuesto un enorme alivio para ellos.

Según el colaborador, la decisión judicial habría sido comunicada la semana pasada a través de su abogado, e implicaría un archivo provisional durante cinco años. En ese tiempo, la influencer y su novio tendrían que ponr a disposición del juzgado todas las pruebas que se le vayan a realizar a la menor durante esos años para garantizar que no existan secuelas relacionadas con los hechos que provocaron su ingreso y originaron la investigación judicial.

Además, Rossi ha asegurado que los abogados de Anabel y David les han aconsejado abandonar Canarias, ya que el informe médico presentado por el cordobés en su defensa para demostrar que no hubo mala praxis -elaborado por diferentes profesionales médicos como neurólogos o pediatras, de diferentes centros médicos de referencia como el Reina Sofía de Córdoba o el Vall d'Hebron de Barcelona- cuestiona directamente el diagnóstico del hospital de Gran Canaria que activó el protocolo por un presunto delito de maltrato infantil. Y creen que podría afectar al seguimiento médico de la pequeña. "Si la va a evaluar un hospital al que han demandado y han tachado de negligente, lo más conveniente sería que dejaran Canarias y buscaran otro lugar" ha apuntado el periodista.

"La información es tal cual, y ellos están felices, aunque también a la expectativa de las medidas que se establezcan. Un sobreseimiento provisional siempre deja la puerta abierta, porque hablamos de un plazo de cinco años; a partir de ese momento, si no ha ocurrido nada nuevo, se desestima definitivamente. Es una tranquilidad parcial, no total, porque siempre queda abierta la posibilidad de que el caso se reabra en esos cinco años. Pero ahora mismo están contentos con que no haya juicio oral" ha añadido,