Gabriel Guevara reafirma el distanciamiento con su madre en Vitoria

Tras la muerte de su padre en 2012, Marlene Mourreau desvelaba ante la prensa la delicada situación familiar que vive al haber sido desheredada de todas las propiedades... una mala época que conocíamos el año pasado y que ahora se ha acentuado por el distanciamiento que sufre con su hijo.

Mientras Gabriel Guevara va escalando en el mundo de la interpretación, su madre sigue aprovechando cada espacio público para reclamar su atención y aunque se desconocen los motivos que han llevado a que madre e hijo estén cada vez más lejos, lo cierto es que es evidente que la relación es escasa.

Este fin de semana, el joven se ha dejado ver en el FesTVal de Vitoria promocionando 'Mar afuera' y, en vez de contar con el apoyo de Marlene, quien ni siquiera ha aparecido por allí, contaba con el de su padre... lo que ha llamado especialmente la atención a la prensa.

Miguel Guevara miraba con admiración a su hijo cuando este posaba en el photocall y atendía a sus hijos con una sonrisa, demostrando el gran orgullo de ver cómo el joven ha sabido hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.

Eso sí, en el momento en el que Gabriel podía haber atendido a la prensa, este siguió su camino y evitó pararse con los medios para promocionar la serie en la que ha trabajado... o quizás, lo hizo para no ser preguntado por este distanciamiento con su madre.