Irán ataca con drones una base de un grupo opositor kurdoiraní en Irak

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Teherán, 25 oct (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo de que atacó anoche en una operación “preventiva” con drones una base del grupo opositor kurdoiraní Komala, al que Teherán considera “terrorista y separatista”, en la provincia iraquí de Erbil.

“En el marco de las acciones ofensivas preventivas y durante una operación con drones de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria, la sede del grupo terrorista y separatista Komala en la región de Balisan fue atacada anoche”, según informó la agencia Mehr.

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Según el medio iraní, las evaluaciones iniciales muestran que la ofensiva “ha causado bajas y daños considerables en la estructura y la capacidad operativa del grupo”, aunque no precisó el número de posibles muertos ni el alcance de los daños.

Sin embargo, Komala negó anoche en un comunicado que el ataque causara víctimas y aseguró, según el medio kurdoiraquí Rudaw, que todos sus combatientes se encuentran a salvo, aunque reconoció daños materiales en su base del valle de Alana, en Balisan, a unos 90 kilómetros al noreste de la ciudad de Erbil.

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El sábado, el cuerpo militar de élite iraní había informado de un ataque contra una de las principales bases del Partido por la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), al que Teherán también considera terrorista, aunque no precisó el lugar ni la fecha de la operación.

Los ataques se producen después de que el martes el embajador de Irán en Irak, Mohamed Kazem al Sadiq, asegurara que Bagdad había acordado expulsar de la región autónoma del Kurdistán iraquí a los grupos opositores kurdoiraníes o entregar a sus integrantes a Teherán, aunque las autoridades iraquíes negaron que se hubiera alcanzado tal acuerdo.

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Irak e Irán firmaron entre marzo y agosto de 2023 varios acuerdos de cooperación y seguridad por los que Bagdad se comprometió a reforzar la vigilancia de la frontera común, desarmar a los grupos opositores kurdoiraníes y trasladarlos lejos de las zonas fronterizas.

Teherán considera terroristas a organizaciones kurdas como Komala o PJAK, opositoras a la República Islámica, y ha bombardeado sus instalaciones en Irak en varias ocasiones desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

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El anuncio iraní se produce en medio de las tensiones regionales, mientras las autoridades iraquíes insisten en que su territorio no debe utilizarse para amenazar a países vecinos. EFE