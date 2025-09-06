Agencias

Cristina Tárrega habla de su nuevo proyecto profesional

Por Newsroom Infobae

Guardar

Cristina Tárrega acudía hace unos días a la fiesta de cumpleaños de su compañero Álex Álvarez y allí desvelaba ante las cámaras de Europa Press un nuevo proyecto profesional que tiene entre manos y que no dejará indiferente a nadie.

Demostrando que es una mujer a la que no se le pone nada por delante, la comunicadora confesaba que "me han salido bolos, pero aún no tengo mi playlist preparada del todo, pero vuelvo a pinchar". La colaboradora de televisión se ha comprado una mesa de mezclas "demasiado complicada, pero mi hijo me está ayudando mucho, porque él, que está estudiando su carrera, pincha muy bien y controla muy bien toda la técnica".

Y es que aunque su hijo estudia ADE y "no tiene nada que ver con la música, nos une la música... Entonces tenemos una mesa de mezclas y entonces yo he vuelto a pinchar los disc jockeys de aquella época".

Además, opinó sobre la faceta de cantante de Sergio Ramos y aseguraba que "me encanta, mi Sergio... es mi amigo" y "me fascinaría" entrevistarle y aprovechaba para enviarle un mensaje: "Esa entrevista la tengo que hacer. Ese tú y yo de Sergio y mío lo vamos a hacer. Te va a escuchar y te va a ver. Sergio, querido, o sea, de repente he dicho, eres Mi Bad Bunny".

EuropaPress

