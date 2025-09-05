Desconcierto absoluto en las primeras nominaciones de 'Supervivientes All Stars' tras la decisión in extremis del líder

El estreno de 'Supervivientes All Stars 2025' no ha defraudado. Con la impactante reaparición de Jorge Javier Vázquez al frente de la primera gala presumiendo de un rostro rejuvenecido y sin ninguna arruga tras someterse a un lifting integral durante sus vacaciones, el primer programa de la edición ha estado marcado por los cambios 'in extremis' que ha tenido que hacer la organización debido a una protesta de la comunidad garífuna por un problema con las autoridades locales relacionada con el hecho de que el reality se grabe en los Cayos Cochinos.

Con la presencia de la Policía en los alrededores para evitar problemas mayores, no ha habido otro remedio que suspender tanto los saltos en helicóptero de los concursantes, así como el primer juego de líder, la icónica noria infernal.

Sin embargo, y haciendo suyo el lema 'the show must go on', la prueba se ha llevado a cabo con un cambio de última hora, y la palapa ha sido el escenario en el que se ha llevado a cabo un juego de fuerza y resistencia -que consistía en subise a unos palos y aguantar sin caerse el mayor tiempo posible- del que ha salido el primer líder de la edición, Alejandro Albalá, muy emocionado al ponerse el collar después de un año muy complicado en el que ha confesado que "el diablo vino a verme".

Con el ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun inmune y con el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros, comenzaban las votaciones. Y a pesar de que la aventura acaba de comenzar y todos han reconocido que no tenían motivos de peso para dar sus puntos a nadie, no les ha temblado el pulso a la hora de dar un nombre.

Fani Carbajo, Noel Bayarri y Tony Spina han dado sus tres puntos a Kike Calleja; Iván González, Adara Molinero y Elena Rodríguez, a Fani; Noel ha sido el nominado por Gloria Camila, Carlos Alba y Kike Calleja; Rubén Torres y Jessica Bueno se han decantado por Sonia Monroy; y la ex 'Sex Bomb' por Jessica. Y por último Miri Pérez-Cabrero ha elegido a Carlos.

Con Fani, Kike Calleja y Noel Bayarri como nominados por el grupo, llegaba el turno de Albalá, que con el poder del collar de líder ha dejado a todos sorprendidos con su decisión: "Porque sí, porque me ha venido a la cabeza, no por ningún motivo, pero es la persona que me quedaba. Lo siento, Gloria, pero Gloria". Una nominación que la hija de Rocío Jurado se ha tomado con resignación aunque no ha podido evitar que se notase su perplejidad con el movimiento del cántabro, con el que siempre se ha llevado bien.

Por tanto, la lista definitiva de los primeros nominados de la edición es: Gloria Camila, Fani, Noel y Kike Calleja, cuatro pesos pesados que sin duda lo darán todo por salvarse y continuar en 'Supervivientes All Stars'.