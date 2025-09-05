China impone aranceles del 62,4% a las importaciones de porcino de la UE, aunque las españolas sufrirán un 20%

El Gobierno chino ha anunciado este viernes unos aranceles temporales de hasta el 62,4% sobre ciertos productos porcinos procedentes de la Unión Europea y que afectará, en mayor o menor medida, a empresas españolas como ElPozo, Campofrío o Sánchez Romero Carvajal.

Los gravámenes adoptados se enmarcan en la investigación 'antidumping' lanzada por Pekín, que acusa a la UE de dañar a la industria del porcino china con sus exportaciones. Estas pesquisas coinciden con otras similares abiertas contra el brandy o los lácteos europeos.

"La autoridad investigadora ha determinado de manera preliminar que existe 'dumping' en las importaciones de carne de cerdo y subproductos derivados [...] originarios de la UE, que la industria nacional había sufrido un daño considerable y que existe una relación causal entre el 'dumping' y dicho daño", ha expuesto el Ministerio de Comercio chino en un documento consultado por Europa Press.

Un portavoz del Ministerio, en declaraciones recogidas por el diario oficialista 'Global Times', ha afirmado que los aranceles impuestos son proporcionales al daño causado, al tiempo que ha asegurado que China ha adoptado unas medidas "prudentes y mesuradas".

En cuanto a las empresas españolas afectadas o que operan en territorio español estarían Litera Meat, con un arancel del 15,6%, o la filial de la danesa DAT-Schaub, con un 31,3%.

Un importante contingente de compañías españolas ha logrado esquivar las penalizaciones más onerosas del 62,4% impuestas, con carácter general, a todas las firmas de la UE. Así, sociedades como ElPozo Alimentación, Campofrío o Sánchez Romero Carvajal Jabugo enfrentarán un recargo del 20%.

La lista sigue con idéntica cifra para Embutidos Rodríguez; La Comarca Meats; Olot Meats; Canpipork; Hola Food; Montesano Extremadura; Embutidos Fermín; The Pink Pig; Fortune Pig; Tripas San Mateo; Le Porc Gourmet; Mafresa, el Ibérico de Confianza; Tripas Levantina Barea; FJS Animal By-Products; Corporación Alimentaria Guissona; Centro de Abate de Suínos do Oeste (Caso); y Productos Ibéricos Calderón y Ramos.

Además, también están penalizados con un 20% Frigoríficos Costa Brava; Frigoríficos Unidos; Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne; Frigoríficos del Nordeste; Matadero Frigorífico de Fuentes El Navazo; Matadero Comarcal del Bagues; Matadero Frigorífico Aviniyó; Matadero de Guijuelo; Industrias Frigoríficas del Louro (Frigolouro); Industrias Cárnicas Montronill; Industrias Cárnicas Tello; e Industrias Cárnicas Loriente Piqueras.

Tanto la filial española de la neerlandesa Van Hessen como International Casing Products; Fábrica, Matadero y Despiece; Grup Baucells Alimentació; Cárnica Batallé; Cárnicas Cinco Villas; Cárnicas Frivall; Càrniques Celrà; Càrniques de Juià; International Casing Products; Fábrica, Matadero y Despiece; Grup Baucells Alimentació; Patel; Friselva; Mafrigues; y Noel Alimentaria han sido castigadas con otro 20% por Pekín.