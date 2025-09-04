María José Suárez, rotunda ante los rumores de que Álvaro Escassi tiene un nuevo amor tras su ruptura con Sheila Casas

Álvaro Muñoz Escassi podría haber recuperado la ilusión en el amor tras su inesperada ruptura con Sheila Casas días después de su regreso de 'Supervivientes'. Tal y como ha revelado Giovanna González en 'Vamos a ver', el jinete habría pasado sus vacaciones con una mujer que se dedicaría a las redes sociales y cuya identidad no ha trascendido por el momento: "Han pasado el verano juntos, no se esconden y hacen planes con amigos", ha afirmado, asegurando que lejos de afianzarse tras varias semanas juntos, su relación se estaría "enfriando" porque "ambos han llegado a la conclusión de que como pareja no es lo que ellos esperaban, aunque ha sido un verano intenso. Los dos tienen claro que esto no va a ir más allá".

Un nuevo amor al que María José Suárez, que mantuvo una relación de tres años con el andaluz que terminó de la peor manera posible en junio de 2024 al descubrir que le había sido infiel con la transexual Valeri Cuéllar, ha reaccionado rotunda: "No sé corazón. No tengo ni idea ni es asunto mío ya, yo deseo que todo el mundo sea feliz y que nos vaya bien a todos" ha expresado con indiferencia.

Dejando en el aire si ella continúa su idilio con el empresario mexicano con el que viajó a Nueva York hace unos meses, la modelo sí ha querido mostrar su apoyo a la colombiana con la que Escassi le fue infiel después de sufrir una brutal agresión por parte de su pareja. "Claro que la apoyé, en ese momento sí. La verdad que me supo muy mal, pero ya está, ya terminó la cosa ahí" ha revelado.