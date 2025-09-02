Agencias

El Ejército israelí confirma ataques contra dos presuntos objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Ejército israelí ha reivindicado este martes un ataque ejecutado en la víspera contra dos objetivos del partido-milicia chií libanés Hezbolá, en dos localidades del sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron ayer por la noche dos vehículos de ingeniería que operaban para restaurar las infraestructuras terroristas de Hezbolá en Yarún y Rab el Zalazín, en el sur de Líbano", ha anunciado en su cuenta de la red social X, donde.

Por su parte, la agencia de noticias estatal libanesa NNA ha informado en la tarde de este lunes que un "dron hostil atacó una excavadora en Rab el Zalazín, provocando un incendio" en esta localidad situada en la zona de Marjayún, mientras que ha hablado de otro ataque similar en Yarún, en las inmediaciones de Bint Jbeil, sin que se hayan registrado víctimas.

Aunque existe este frágil cese de hostilidades, Israel mantiene que se reserva el derecho a efectuar estos ataque si percibe actividad en la zona e insiste en que el Ejército libanés debe asumir inmediatamente el control de la región y ejecutar de una vez un difícil plan para desarmar a la organización, que se niega categóricamente a deponer las armas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolsonaro no asistirá al juicio por intento de golpe de Estado por problemas de salud

Bolsonaro no asistirá al juicio

En prisión preventiva los cinco policías bolivianos detenidos en Chile por tráfico de drogas

En prisión preventiva los cinco

Al menos siete muertos y más de 40 heridos en tiroteos en Chicago, mientras Trump amenaza con su militarización

Al menos siete muertos y

El ganador de la primera vuelta electoral en Bolivia promete no dejar a Evo Morales escapar de la ley

El ganador de la primera

Una serie de corrimientos de tierras en el suroeste de Sudán arrasa una aldea y deja 1.000 víctimas mortales

Una serie de corrimientos de