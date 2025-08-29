Hiba Abouk conquista el Festival de Cine de Venecia con un espectacular y atrevido look de inspiración lencera

La 81ª edición del Festival de Cine de Venecia, uno de los más glamourosos del mundo -con permiso del Festival de Cannes- ha arrancado por todo lo alto, y numerosas celebrities han pisado en las primeras jornadas su alfombra roja llenando la ciudad de los canales de elegancia y sofisticación. George Clooney y su mujer, Amal Clooney -con un impresionante diseño con cola en color buganvilla-, Emma Stone, Heidi Klum, y una única presencia española por el momento encarnada en Hiba Abouk, que ha acaparado todas las miradas con un espectacular 'total look black' de Intimissimi, una de las marcas patrocinadoras de la muestra cinematográfica.

La protagonista de 'El príncipe', que ha aterrizado en Venecia después de disfrutar de unas vacaciones en Ibiza con sus hijos Amín y Naím -fruto de su relación con el futbolista Achraf Hakimi- y ha deslumbrado a su paso por la red carpet del Festival con una creación de inspiración lencera tan sensual como especial.

Se trata de un diseño largo custom made en color negro femenino y sofisticado que y potencia su bronceado, compuesto por una pieza central compuesta por un sujetador de puntilla, el resto del vestido -una falda larga con cola- confeccionado en un mismo tejido jugando a las superposiciones con diferentes aberturas estratéficas para realzar su cuerpo 10. Un lookazo que ha completado con sandalias de taconazo al tono, y el pelo recogido en un moño pulido.

Sencillamente impresionante, Hiba ha dejado muy alto la marca España en Venecia, convirtiéndose en una de las mejor vestidas de los primeros compases del Festival de Cine que llenará de glamour y de rostros conocidos la ciudad italiana esta semana.