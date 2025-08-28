Lucas Vázquez quiere "apoyar a los jóvenes" para "crear algo grande" en el Bayer Leverkusen

El defensa español Lucas Vázquez, recién fichado por el Bayer Leverkusen, ha abogado por "apoyar" a sus compañeros más "jóvenes" para poder "crear algo grande", tras haber pasado una última década en el Real Madrid llena de trofeos a nivel nacional e internacional.

"Como jugador experimentado puedo apoyar a los jóvenes para que podamos crear algo grande. Podemos luchar por el título en todas las competiciones alemanas. Ganar títulos es, por supuesto, nuestro objetivo", declaró Vázquez este jueves durante su presentación oficial.

Vázquez, de 34 años, con el Real Madrid jugó 402 partidos y ganó 23 trofeos, incluidas cinco Ligas de Campeones y cuatro títulos de LaLiga EA Sports. Ahora ha firmado un contrato de dos años con el Leverkusen, campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania en 2024.

Sin embargo, el club de la aspirina ha perdido al entrenador de esos éxitos, Xabi Alonso, quien precisamente ha fichado por el Real Madrid; y también se han marchado varios jugadores importantes como Florian Wirtz, Granit Xhaka y Jonathan Tah, así que se está formando un nuevo equipo.

"En el fútbol siempre hay muchos cambios. Jugadores y entrenadores van y vienen. Lo más importante es que construyamos un nuevo equipo paso a paso. Cada comienzo es difícil. Pero la confianza crece con las victorias. Conseguiremos alcanzar un buen objetivo", afirmó Vázquez.

El Leverkusen perdió el pasado sábado por 1-2 su primer partido de la Bundesliga 2025/26, contra el Hoffenheim, así que el nuevo entrenador, Erik ten Hag, podría alinear a Vázquez y a otras caras nuevas en el siguiente encuentro, que será el sábado en el campo del Werder Bremen.

"Estoy en buena forma. Pero creo que mis compañeros están en mejor forma física. Iré mejorando poco a poco y estaré disponible cuando el entrenador tome su decisión", declaró el exjugador madridista.

Vázquez calificó su traspaso al Leverkusen como "una aventura y un reto" tanto para su familia como para él mismo. Por último, el lateral comentó que la Bundesliga "es más fuerte físicamente que la Liga española", ya que "muchos equipos juegan a un alto nivel".