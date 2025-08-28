La emiratí Adnoc venderá el 3% de las acciones de su división logística por unos 279,4 millones de euros

La petrolera emiratí Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc) ha anunciado este jueves que venderá hasta el 3% del capital social de su división de logística por un montante aproximado de 1.200 dirhams (279,4 millones de euros).

Según se desprende de la nota de prensa, esta cantidad equivaldría a colocar 222 millones de participaciones entre inversores institucionales. La demanda por el paquete accionarial se prevé que exceda la oferta.

Las acciones de Adnoc Logistics cerraron el jueves a 5,43 dirhams (1,26 euros) cada una y se han mantenido estables en lo que va de año, aunque el precio de la transacción se determinará al cierre del proceso de 'bookbuilding' este viernes.

La venta elevará el 'free float' de la empresa al 22%, lo que creará una vía potencial para su inclusión en el índice MSCI Emerging Markets.