Agencias

La emiratí Adnoc venderá el 3% de las acciones de su división logística por unos 279,4 millones de euros

Por Newsroom Infobae

Guardar

La petrolera emiratí Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc) ha anunciado este jueves que venderá hasta el 3% del capital social de su división de logística por un montante aproximado de 1.200 dirhams (279,4 millones de euros).

Según se desprende de la nota de prensa, esta cantidad equivaldría a colocar 222 millones de participaciones entre inversores institucionales. La demanda por el paquete accionarial se prevé que exceda la oferta.

Las acciones de Adnoc Logistics cerraron el jueves a 5,43 dirhams (1,26 euros) cada una y se han mantenido estables en lo que va de año, aunque el precio de la transacción se determinará al cierre del proceso de 'bookbuilding' este viernes.

La venta elevará el 'free float' de la empresa al 22%, lo que creará una vía potencial para su inclusión en el índice MSCI Emerging Markets.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Victoria de la Calva define a su padre como "muy buena persona" en su capilla ardiente

Victoria de la Calva define

Los reyes se vuelcan con los afectados en el Parque de Las Médulas de León

Los reyes se vuelcan con

Minra Carvajal, viuda de Manuel de la Calva, rota de dolor

Minra Carvajal, viuda de Manuel

Rostros conocidos muestran su pesar tras las pérdidas en el mundo cultural esta semana

Rostros conocidos muestran su pesar

Raquel Bollo revela más detalles de la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales: "No ha sido inesperado"

Raquel Bollo revela más detalles