La compraventa de viviendas crece casi un 6% en junio, hasta las 68.128 unidades, según notarios

La compraventa de viviendas creció un 5,9% en junio en comparación al mismo mes del año anterior, hasta las 68.128 unidades, y la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda subió un 16,6% en tasa interanual, hasta las 35.918 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.906 euros, registrándose un ascenso del 8% interanual, con las mayores subidas en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 2,9% interanual, alcanzando las 51.208 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 16,2% interanual, hasta llegar a las 16.921 unidades.

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 9,9% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.173 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.459 euros, un 7,5% más.

LAS COMPRAVENTAS CRECIERON EN 14 CC.AA.

La compraventa de vivienda creció en 14 comunidades autónomas y se redujo en las tres restantes, con descensos en Cantabria (- 13,9%), Islas Canarias (-8,1%) y Comunidad de Madrid (-3,6%).

Por su lado, los mayores avances, por encima de la media nacional, se registraron en Región de Murcia (+18,9%), Castilla y León (+16,5%), País Vasco (+11,8%), Cataluña (+11,2%), Aragón (+11%), Extremadura (+10,5%), Castilla-La Mancha (+9,3%), Asturias (+7,6%) y Andalucía (+7,3%).

EL PRECIO SUBIÓ EN TODAS LAS AUTONOMÍAS

El precio del metro cuadrado subió un 8% interanual a nivel nacional, con incrementos en todas las autonomías. Los mayores ascensos en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%).

Por orden, los mayores avances se dieron en Islas Canarias (+13,2%), Comunidad de Madrid (+11,8%), Cataluña (+11,4%), Aragón (+10,3%), Comunidad Valenciana (+9,8%), Extremadura (+9%), Islas Baleares (+8,6%) y Cantabria (+8,1%).

AUMENTO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 16,6% interanual en junio, hasta las 35.918 operaciones y la cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 10,3% interanual, alcanzando los 174.338 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 52,7%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,6% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en las 17 autonomías, con las mayores subidas en Extremadura (+35,4%), Comunidad Valenciana (+23%), Castilla y León (+22,8%) y Aragón (+20,5%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo dispar por autonomías, pues creció en 14 comunidades y decreció en las tres restantes.

Destacaron los aumentos en Navarra (+22,7%) y Comunidad de Madrid (+21,1%) y los retrocesos en Extremadura (-17,2%) y Aragón (-4,6%).