Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

La actriz y productora Jennifer Lawrence recogerá el próximo 26 de septiembre uno de los Premios Donostia de la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en una gala en la que se proyectará su última película, 'Die My Love', de Lynne Ramsay.

Según han informado desde el festival, con este galardón honorífico reconocerá la trayectoria de la estadounidense, de 35 años, "una de las actrices más influyentes de nuestro tiempo".

La intérprete, ganadora de un Oscar en 2013 por su papel de Tiffany Maxwell en 'Silver Linings Playbook' ('El lado bueno de las cosas') de David O. Russell, recibirá el máximo reconocimiento del Festival de San Sebastián en una gala que se celebrará dentro de un mes -el viernes 26 de septiembre- en el Auditorio Kursaal de la capital guipuzcoana.

A continuación tendrá lugar la proyección de su última película, 'Die My Love', un trabajo que es "un punto de inflexión en su carrera y en el que Lawrence participa también como productora", han destacado las mismas fuentes. El filme, ambientado en la América rural, es el retrato de una mujer atrapada en el amor y la locura dirigido por Lynne Ramsay, y tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

Lawrence ha protagonizado, además de 'El lado bueno de las cosas' (2012), títulos como 'La gran estafa americana', 'No mires arriba', 'Joy' y la trilogía de 'Los juegos del hambre'.

En 2018, la actriz amplió su influencia detrás de la cámara al cofundar Excellent Cadaver, una productora dedicada a contar historias arriesgadas y que invitan a la reflexión. Junto con Justine Ciarrocchi, su socia en la productora, Jennifer ha desarrollado proyectos como 'Causeway, No Hard Feelings' ('Sin malos rollos') y los aclamados documentales 'Zurawski v. Texas' y 'Bread & Roses', este último reconocido con el prestigioso premio Peabody.

El último proyecto de Excellent Cadaver, protagonizado y producido por Lawrence y dirigido por Lynne Ramsay, es una apasionante adaptación de 'Die My Love', que se estrenó en el Festival de Cannes de 2025, que cuenta con la presencia de actores de la talla de Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, y que se llegará a los cines el próximo 7 de noviembre.

En cuanto a su vida personal, Jennifer ha encontrado la estabilidad al lado de Cooke Maroney tras vivir sonados noviazgos con el actor Nicholas Hoult -con el que protagonizó 'X-Men'-; el cantante de Coldplay, Chris Martin; y el conocido director de cine Darren Aronofsky. En 2018 comenzó una discreta relación con el comerciante de arte Cooke Maroney, con el que contrajo matrimonio en 2019. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo en 2022, y al segundo en abril de este mismo año.