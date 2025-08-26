Un detenido y cuatro investigados en Torrevieja por estafar y extorsionar con transferencias falsas

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado en Torrevieja (Alicante) un grupo presuntamente dedicado a estafar y extorsionar mediante falsas transferencias bancarias. Un hombre de 27 años, el presunto organizador, ha sido detenido y otras cuatro personas, tres hombres de entre 24 y 43 y una mujer de 27, han quedado investigadas.

A todos se les atribuyen, en distinto grado de participación, los delitos de estafa, extorsión, amenazas, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal. La investigación ha permitido esclarecer diez hechos y cuantificar un perjuicio económico de 8.200 euros.

La investigación se inició el 10 de diciembre de 2024, a raíz de una denuncia que, en un primer momento, apuntaba a una posible apropiación indebida. Las pesquisas del Área de Investigación de Torrevieja revelaron un "entramado organizado" con roles "perfectamente diferenciados", ya que una persona presuntamente captaba a la víctima, se ganaba su confianza simulando solvencia y mostrando comprobantes de transferencia que nunca llegaban a abonarse.

A partir de ahí, "con excusas sucesivas", se exigían envíos periódicos de dinero a cuentas facilitadas por la red. Cuando la víctima se negaba a continuar, recibía una serie de amenazas, incluso contra familiares, con el fin de forzar nuevas transferencias. Finalmente, el dinero era repartido o desviado a cuentas de terceras personas vinculadas al grupo.

Tras el análisis de la documentación aportada por la víctima y recabada por los investigadores, los agentes lograron identificar a las personas presuntamente implicadas, delimitar los roles y reconstruir el circuito de desvío de fondos hacia terceros vinculados al entramado.

El principal sospechoso, un varón de 27 años, tras ser arrestado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Torrevieja, que ha decretado su puesta en libertad. Las otras cuatro personas, tres hombres de entre 24 y 43 y una mujer de 27, han quedado investigadas y a disposición del mismo juzgado.