Kiko Rivera, su reacción a la marcha 'in extremis' de Madrid de su madre, Isabel Pantoja

Mientras Kiko Rivera está viviendo uno de los veranos más completos y felices de su vida, compaginando a la perfección sus ratos de descanso con Irene Rosales y sus hijos, con sus conciertos en diferentes puntos de la geografía nacional, su hermana Isa Pantoja supera el bajón anímico que sufrió tras dar a luz a su segundo hijo, Cairo, el pasado 22 de junio y, confirmando que su recuperación marcha por el buen camino ha viajado a Marruecos con Asraf Beno y su bebé para que la familia de su marido conozca al recién nacido.

Sin ningún tipo de relación con ninguno de sus hijos, Isabel Pantoja vuelve a protagonizar titulares por la incertidumbre que rodea a su futuro más inmediato. Tras publicarse en diferentes medios de comunicación que este mes de agosto tenía que abandonar la mansión de La Finca (a las afueras de Madrid) en la que ha residido el último año, y que sus planes pasaban por abandonar España y comenzar una nueva vida al otro lado del 'charco' -se apunta a que podría instalarse en Puerto Rico, México o Miami- el programa 'Fiesta' ha revelado que la tonadillera ha regresado por sorpresa a Cantora.

Según el periodista Kike Calleja, la cantante de 'Marinero de luces' abandonó la capital 'in extremis' hace unos días y en estos momentos, a la espera de solucionar sus problemas con Hacienda antes de irse de nuestro país, estaría en la finca de Medina Sidonia después de que el promotor que está gestionando su carrera le dijese que no se va a gastar más dinero hasta que se materialicen sus nuevos proyectos, entre los que se encuentra un documental sobre su vida por el que podría embolsarse 6 millones de euros.

No sería su destino definitivo, ya que esta semana dejará definitivamente Cantora -tras recoger el resto de sus pertenencias que seguían allí-, aunque se desconoce dónde vivirá hasta que arranque la gira que estaría ultimando por América.

Una incertidumbre respecto al futuro de Isabel que parece no preocupar en absoluto a Kiko, que ha regresado este domingo a Sevilla tras actuar en Mallorca y ha reaccionado con auténtica indiferencia a las preguntas sobre su madre.

Ignorando a la prensa, el Dj tampoco se ha pronunciado sobre el regreso de su hermano Cayetano a los ruedos dos meses después de su detención por un altercado con la Policía; ni sobre el reencuentro familiar con el que Isa Pi y Anabel Pantoja han zanjado los rumores de distanciamiento presumiendo de complicidad en presencia de sus bebés, Cairo y Alma, dejando claro que no piensa dar su opinión sobre las diferentes polémicas que rodean a su familia.