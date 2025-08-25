Agencias

Óscar Higares llora la muerte de su padre

Óscar Higares ha comunicado por sus redes sociales el triste fallecimiento de su padre, el matador de toros Aurelio García Higares, a los 84 años de edad.

El torero ha compartido un book de fotografías en las que muestra cómo le ha atendido durante su ingreso hospitalario y todo el amor que le ha dado estos días tan complicados para toda la familia.

"PAPÁ. Aunque no lo creas éstos 27 días han sido los más bonitos a tu lado, ayer te puse guapo, creo que sabías que te ibas de viaje, te he besado mucho te he abrazado mucho, te voy a echar mucho, mucho, de menos", ha escrito el actor en su perfil de Instagram.

