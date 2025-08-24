Crónica del Atlético de Madrid - Elche: 1-1

El Atlético de Madrid ha empatado (1-1) este sábado en casa contra el Elche CF en un partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, lo que ha supuesto la segunda desilusión consecutiva de los colchoneros y a la vez el segundo empate en dos partidos para los ilicitanos tras su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone fueron capaces de perforar la meta de Matías Dituro a pesar de intentarlo durante toda la segunda parte y fue la resistencia del equipo de Eder Sarabia la que acabó premiada sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano, sumando dos puntos en dos compromisos que al menos 'a priori' no parecían de su liga particular.

Ambos equipos se presentaron con dos novedades en su alineación con respecto a la jornada 1. El conjunto local suplió al lesionado Álex Baena con el noruego Alexander Sorloth, para buscar un delantero de referencia, y cambió a Conor Gallagher por Pablo Barrios en la medular. Sarabia, por su parte, sentó a Léo Pétrot y Ali Houary para salir con John Chetauya en una defensa de tres centrales y con Rafa Mir en la delantera.

El equipo del 'Cholo' Simeone salió decidido a resarcirse de la derrota en la primera jornada y en el 8' el central Dávid Hancko filtró un buen pase a la espalda de la defensa ilicitana que aprovechó Sorloth para batir a placer al argentino Dituro y poner el 1-0 en el marcador. Sin embargo, el equipo visitante no se vino abajo y, tras alguna aproximación desbaratada por la zaga rival, trenzó un gran contragolpe que dejó a Rafa Mir delante de Jan Oblak para empatar en el 14'.

El choque había comenzado con un ritmo frenético y, tras ese empate, el murciano Chetauya tuvo que emplearse a fondo para mandar a saque de esquina un balón que le llegaba en boca de gol al autor del tanto atlético. Los acercamientos continuaron y en el 22' llegó el primer susto en forma de posible lesión para el Elche, cuando el autor del tanto del empate se echó al suelo, aunque pudo continuar sin problemas.

El equipo del 'Cholo' siguió probándolo y en el 27' intervino de forma milagrosa David Affengruber para rebañarle a Julián Álvarez un balón que habría supuesto el 2-1 de no ser por la intervención el central austríaco. Con todo, llegó la pausa de hidratación y el plantel colchonero volvió mejor al campo, controlando el balón y minimizando el peligro del Elche. La más clara llegó con un tiro al palo de Giuliano Simeone, aunque quedando anulado por un dudoso fuera de juego.

Los seis minutos añadidos por César Soto se consumieron con acercamientos locales, aunque sin sensación real de peligro, y la última antes del descanso fue del Elche, con un remate de cabeza de Bigas que atrapó Oblak. Al paso por los vestuarios, 1-1 en el electrónico con los aciertos de Simeone y Sarabia al poner en el once titular a los autores de los dos goles, que no formaron de inicio en la primera jornada.

La segunda mitad arrancó con un cambio en la escuadra ilicitana, que sustituyó a Chetauya, señalado en el primer gol del partido, para introducir a Víctor Chust. El encuentro se volcó todavía más hacia el arco de Dituro, que atrapó un cabezazo de Hancko a la hora de partido tras varios barullos que negó su defensa con un Affengruber imperial.

El Atlético seguía acercándose a la portería contraria sin éxito, por lo que ambos entrenadores decidieron agitar el árbol en el 66', con tres cambios locales y dos del Elche, incluyendo el debut de André Silva con la zamarra ilicitana. El duelo continuó sin ocasiones claras por ningún lado y en el minuto 75 llegó otro parón para hidratarse, donde Simeone animó a sus jugadores a sostener el ataque en busca de los tres puntos.

Gallagher hizo caso y lo intentó desde el centro del campo al ver fuera de posición a Dituro, aunque su volea salió desviada. El Atleti comenzó a crear peligro al ver cerca el desenlace y Marcos Llorente la tuvo con un remate de exterior desde el punto de penalti y que acabó fuera, en una jugada anulada por otro fuera de juego muy ajustado.

El tiempo seguía gastándose y los pupilos del 'Cholo' rondaban la poblada área ilicitana, lo que aprovechó Griezmann para disparar desde fuera del área, aunque su remate salió centrado y lo atrapó sin problemas el portero. Luego, y prácticamente desde la misma posición, también lo intentó el italiano 'Jack' Raspadori, pero con el mismo resultado.

El conjunto local comenzó a notar la presión y los siete minutos de añadido fueron un monólogo suyo. La jugada más polémica llegó en el minuto 94, cuando el estadio pidió penalti tras una caída de Gallagher dentro del área. El árbitro no señaló nada, el VAR tampoco intervino y el partido terminó sin que el equipo madrileño pudiera envalentonarse.

Al final hubo un reparto de puntos que dejó al Elche con dos unidades tras dos partidos complicados en su vuelta a Primera División y al Atleti con solo uno de seis posibles, habiéndose enfrentado a equipos que sobre el papel deberían luchar por la permanencia más que por plazas europeas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - ELCHE, 1 (1-1 al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri (Galán, min.75); Cardoso (Griezmann, min.66), Barrios, G. Simeone (Molina, min.75), Almada (Gallagher, min.66); Julián Álvarez y Sorloth (Raspadori, min.66).

ELCHE: Dituro; Núñez, Chetauya (Chust, min.46), Affengruber, Bigas (Pétrot, min.81), Valera; Febas, Aguado (Redondo, min.85), Mendoza (Neto, min.66); Álvaro Rodríguez y Mir (André Silva, min.66).

--GOLES:

1-0, min.8: Sorloth.

1-1, min.15: Mir.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Febas (min.29), Mendoza (min.45) y Dituro (min.90) en el Elche.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 59.369 espectadores.