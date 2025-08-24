Corea del Norte refuerza su defensa aérea con el lanzamiento de dos tipos misiles nuevos

La Administración de Misiles de Corea del Norte ha anunciado la realización de pruebas militares en su defensa aérea con el lanzamiento de dos tipos de misiles nuevos con el objetivo de evaluar su "capacidad para el combate".

Las maniobras, supervisadas por el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, han determinado que los proyectiles "de versión mejorada" poseen una "capacidad de combate superior de respuesta rápida a diversos objetivos aéreos como drones de ataque y misiles de crucero", según recoge la agencia de noticias norcoreana KCNA.

A Kim Jong Un le han acompañado altos cargos del Ejército norcoreano en una demostración de capacidad militar realizada al mismo tiempo que las maniobras conjuntas que Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron este lunes con la movilización de unos 40.000 soldados de ambos países y que Pyongyang consideró una "amenaza" por la que se reservaba su "derecho a la legítima defensa".

Para las autoridades norcoreanas este nuevo desarrollo de misiles se basa en una "tecnología única y especial" y ha demostrado unas capacidades "muy adecuadas" para "destruir diversos objetivos aéreos".

El Ejército de Corea del Norte acusó este sábado a su vecino del sur de haber realizado hasta diez disparos de advertencia contra sus tropas en la frontera sur donde Pyongyang está construyendo una nueva infraestructura para proteger su territorio. Por su parte, Seúl aseguró que militares norcoreanos sobrepasaron la línea de demarcación militar que separa ambas partes de la Zona Desmilitarizada.