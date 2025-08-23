Agencias

Situación "favorable" del incendio de Porto (Zamora) que centra las intervenciones de los medios en La Baña

La evolución del incendio forestal de Porto (Zamora) ha sido "favorable" durante la noche y se incorporan los medios aéreos para trabajar en la jornada de este sábado, mientras La Baña es la zona con mayor actividad del fuego donde se centran las intervenciones de las aeronaves.

Así lo ha detallado el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, en declaraciones difundidas a los medios en las que ha detallado que se trbaja en la recuperación de la operatividad de la base de Rosinos tras el aterrizaje de emergencia.

De igual forma, ha explicado que se observan pequeñas columnas de humo en el Cañón del Tera. "La previsión es que, si la tarde se desarrolla con condiciones meteorológicas estables, el incendio evolucione favorablemente y podría bajarse a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1", ha remarcado.

EuropaPress

