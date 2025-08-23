Agencias

CaixaBank roza los 5 millones de clientes de pago móvil y eleva un 34,4% el número de operaciones

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los clientes de CaixaBank realizaron 100,7 millones de operaciones con el pago móvil el pasado mes de junio, lo que supone un aumento del 34,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, según ha informado a través de un comunicado.

De esta forma, la entidad logra un récord de operaciones de pago móvil y una base de clientes "en expansión".

El banco también destaca que durante los últimos 12 meses, el número de usuarios de pago móvil ha crecido un 15,3%, hasta alcanzar los 4,85 millones, mientras que el parque de tarjetas 'enroladas' en los dispositivos digitales ha aumentado un 12,4% y ya supera los 7,3 millones.

Así, un 38% de compras con tarjeta se realizan ya a través de dispositivos móviles y wearables, una cifra que el banco prevé que siga aumentando notablemente en el corto plazo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ejército y las RSF se disputan el aeropuerto de El Fasher en medio de un repunte del cólera en Darfur

El Ejército y las RSF

Al menos 36 muertos este sábado en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Al menos 36 muertos este

Nuria Roca y Juan del Val, cuerpos 10, besos y complicidad durante baño más refrescante en la costa de Cádiz

Nuria Roca y Juan del

Rafa Dona, íntimo amigo de Bertín Osborne, sale en su defensa tras su polémica portada con Gabriela Guillén y su hijo

Rafa Dona, íntimo amigo de

Joana Sanz y Dani Alves, la viva imagen de la felicidad ante su inminente paternidad

Joana Sanz y Dani Alves,