Agencias

Níger dice haber matado a un líder de Boko Haram en una operación en el lago Chad

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las Fuerzas Armadas de Níger han informado de que han "eliminado" a Ibrahim Mahamadou, un líder del grupo terrorista Boko Haram conocido como 'Bakoura' en el marco de una operación "precisa" en la isla de Shilawa, en la cuenca del lago Chad.

La operación en cuestión tuvo lugar el viernes pasado y fue realizada con "éxito", tal y como ha explicado ahora el Ejército en un comunicado en el que ha asegurado que el "terrorista" en cuestión ha sido "neutralizado" junto a otros miembros del grupo.

Para ello, los militares realizaron varios ataques con la "máxima precisión" sobre posiciones del grupo terrorista en la cuenca, que se encuentra en la frontera entre Níger, Nigeria, Chad y Camerún. Desde estas posiciones, ha indicado el Ejército, Boko Haram perpetraba ataques contra los países de la zona.

Según informaciones de las Fuerzas Armadas, Mahamadou tenía unos 40 años y era originario de Nigeria. El miliciano se había unido a Boko Haram hace trece años y, posteriormente, había pasado a ser uno de sus líderes tras la muerte de Aboubacar Shekau en 2021.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cumbre VIP en el concierto de Alejandro Fernández en Starlite Marbella. Todos los asistentes

Cumbre VIP en el concierto

María del Monte e Inmaculada Casal recuperan la sonrisa dos años después del violento robo en su domicilio

María del Monte e Inmaculada

Luis Medina y Clara Caruana reaparecen eufóricos ante los rumores de boda tras la absolución del hijo de Naty Abascal

Luis Medina y Clara Caruana

Gabriela Guillén, enfadada, da explicaciones ante el revuelo por su portada con Bertín Osborne y su hijo

Gabriela Guillén, enfadada, da explicaciones

Belén Esteban y María Patiño, sale a la luz cómo será su regreso a televisión tras 'La Familia de la tele'

Belén Esteban y María Patiño,