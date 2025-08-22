Aumentan a seis muertos y más de 60 heridos por el ataque con explosivos junto a una base militar en Cali

Al menos seis personas han muerto y 65 han resultado heridas por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia, han informado las autoridades locales.

La Alcaldía de Cali ha confirmado este balance y ha ordenado la "militarización" de la localidad, en palabras de su regidor, Alejandro Éder, quien ha ofrecido una recompensa de hasta 400 millones de pesos (más de 85.400 euros) a cambio de información que facilite el arresto de los autores del ataque con un coche bomba e junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en torno a las 14.50 (hora local).

Posteriormente, el presidente colombiano, Gustavo Petro --que se ha trasladado al municipio junto a otros miembros del Gobierno para participar en un Consejo de Seguridad convocado por el alcalde-- ha anunciado la detención de un miembro de Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las extintas guerrillas de las FARC, que habría participado en el atentado.

"Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión-bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias 'Sebastián' y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias 'Marlon', subordinado a la Junta del Narcotráfico", ha asegurado en su cuenta de la red social X, adjuntando dos fotografías del arrestado.

Horas antes, el mandatario ya ha apuntado a las disidencias de las FARC en lo que ha considerado como una "reacción terrorista" a las derrotas infligidas a la columna Carlos Patiño.

"El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico", ha lamentado, que ha prometido perseguir a estos grupos como "organizaciones terroristas".

En este sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha recordado que las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 3.300 millones de pesos (650 euros) por 'Marlon' y 1.650 millones de pesos (350 euros) por alias 'Kevin', otro líder del grupo a quienes también ha achacado el ataque en Cali.

Por su parte, la Fiscalía colombiana ha señalado también en redes sociales que se ha puesto a su disposición a dos hombres por estos hechos. "En las próximas horas, estas dos personas serán presentadas ante un juez de control de garantías, mientras avanzan las actividades investigativas para identificar a la organización criminal responsable de este acto terrorista", ha indicado, apuntando a una "posible autoría de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC".