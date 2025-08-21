Fichamos el elegante bañador con efecto estilizador de Virginia Troconis en sus románticas vacaciones con 'El Cordobés'

23 años después de iniciar su relación, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis continúan formando una de las parejas más estables y enamoradas del panorama nacional. Y así lo han demostrado regalándose unas románticas vacaciones sin sus hijos -Manuel (21) y Triana (17)- en Marbella, que este miércoles lleva a su portada la revista 'Diez Minutos'.

Unas preciosas imágenes en las que, al margen de la complicidad y amor que derrocharon el torero y la venezolana durante un paseo a la orilla del mar presumiendo de cuerpos diez, ha llamado la atención el elegante bañador que luce la influencer.

Un sofisticado diseño en color negro con escote recto, tirante ancho, detalle de doble fila de pequeños botones dorados en la parte delantera, y dos coquetos falsos bolsillos a la altura de la cintura con efecto estilizador, que le sienta a las mil maravillas y potencia al máximo tanto su figura como su bronceado.

¡Y lo hemos fichado! Se trata de un modelo de la firma francesa Maiô, que como reza en su página web encarna el lujo y la elegancia en el mundo de la moda de baño, redefiniendo los bañadores gracias a piezas que se convierten en auténticas obras de arte que combinan la elegancia informal con una sofisticación meticulosa, fusionando a la perfección la modernidad con el encanto clásico.

El único pero, que sus precios -que rondan los 300 euros- no son aptos para todos los bolsillos, y que el diseño que ha lucido Virginia durante su escapada a la costa malagueña con 'El Cordobés' ya no está disponible en la página web de la marca, aunque sí algunos modelos similares en color chocolate y verde oliva con detalles de arandelas doradas en sintonía con los botoncitos el bañador de la venezolana, que una vez más nos ha consquistado por su estilo, siempre perfecta en cualquier ocasión.