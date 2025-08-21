El Gobierno lamenta "profundamente" las sanciones de EEUU a cuatro miembros del Tribunal Penal Internacional

El Ejecutivo de España ha lamentado "profundamente" la imposición por parte del Gobierno estadounidense de sanciones contra cuatro miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) involucrados en casos contra Israel y Estados Unidos, incluida la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

"Ante estas nuevas acciones contra la independencia de la Corte Penal Internacional, España reitera su más firme apoyo a este alto tribunal, y expresa su solidaridad y apoyo a los jueces y fiscales afectados y a todo el personal de la Corte Penal Internacional", señala el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado, recogido por Europa Press.

Al hilo, el Gobierno recuerda que la Corte Penal Internacional recibe su mandato de los 125 Estados miembros del Estatuto Roma y destaca su labor para "la rendición de cuentas frente a los crímenes más graves contra la humanidad y para la reparación de las víctimas".

Por ello, insisten en que España "seguirá cumpliendo" sus obligaciones conforme al Estatuto de Roma y el derecho internacional, "respetando y garantizando la plena jurisdicción de la Corte".