Agencias

El extremo Luka Koleosho regresa al Espanyol cedido por el Burnley

Por Newsroom Infobae

Guardar

El extremo estadounidense Luca Koleosho se ha convertido este jueves en nuevo jugador del RCD Espanyol, al que regresa en calidad de cedido por parte del Burnley hasta final de temporada, club en el que ha militado las dos últimas temporadas.

El futbolista, nacido en Estados Unidos y también con orígenes italocanadienses, llegó al fútbol base del Espanyol el año 2020, en edad juvenil. De allí pasó al filial donde también alternó actuaciones con el primer equipo. De hecho, llegó a debutar ante el Granada, en la última jornada de la temporada 2021-22, marcando su primer gol con el primer equipo en el empate a tres frente a la UD Almería en junio de 2023.

Ese mismo verano Koleosho fue traspasado al Burnley FC de la Premier League, club por el que se comprometió por cuatro temporadas. Tras debutar y marcar con el Burnley, tanto en la Premier League como en la Championship, el extremo estadounidense regresa dos años después al Espanyol cedido por el conjunto inglés hasta final de temporada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rosa Benito reacciona con indiferencia al preocupante deterioro de Amador Mohedano, ¿con nuevo amor a la vista?

Rosa Benito reacciona con indiferencia

Ra Castillo, íntimo amigo de Gabriela Guillén, se moja tras su portada junto a Bertín Osborne y su hijo

Ra Castillo, íntimo amigo de

Cristian Suescun, tajante sobre el supuesto affaire de su hermana Sofía y Juan Faro: "Todo cuentos"

Cristian Suescun, tajante sobre el

Gabriela Guillén tras su portada 'en familia': "Mi hijo es lo que más me importa"

Gabriela Guillén tras su portada

Gabriela Guillén defiende su posado con Bertín Osborne presentando a su hijo: "Normalizar la relación"

Gabriela Guillén defiende su posado