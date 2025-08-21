Agencias

EEUU agradece a Tanzania por repatriar a una mujer y tres niños de un campo de desplazados en el noreste de Siria

Por Newsroom Infobae

Las autoridades estadounidenses han anunciado este miércoles que una mujer y tres menores han sido repatriados a Tanzania desde el campamento del campo de desplazados de Al Roj, en el noreste de Siria.

El Departamento de Estado ha mostrado su agradecimiento a las autoridades del país africano por una operación que llevaron a cabo el pasado 11 de agosto con la "asistencia" de Washington, si bien hasta el momento no ha habido confirmación por parte de Tanzania ni de las autoridades kurdas, quienes gestionan estos campamentos que albergan a familiares de combatientes de Estado Islámico.

"Estados Unidos agradece a Tanzania por trabajar con nosotros para repatriar a sus ciudadanos, y agradece a nuestros socios locales, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), por su ayuda para facilitar esta repatriación y su compromiso para garantizar la derrota duradera del Estado Islámico", reza el comunicado de la cartera diplomática estadounidense, donde incide en la necesidad de que los países de origen se hagan responsables de sus nacionales en estos campamentos como "solución duradera a la crisis humanitaria y de seguridad" en la zona y minimizar el riesgo de que la organización yihadista resurga en la región.

Washington estima en unas 14.500 personas de más de 70 países, a excepción de Siria-- los residentes en los campamentos de Al Hol y Roj, la mayoría de las cuales no llegan a los 12 años de edad.

