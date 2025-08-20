Rosa López reacciona al homenaje de Bustamante a Álex Casademunt y manda un mensaje a sus compañeros de OT

Cuatro años después de su trágico fallecimiento en un accidente de tráfico, Álex Casademunt continúa muy presente en los corazones de sus compañeros de 'Operación Triunfo'. Y así lo ha demostrado David Bustamante homenajeando al recordado artista con su mítico dueto 'Dos hombres y un destino' en el concierto que el de San Vicente de la Barquera ofreció hace unos días en la localidad madrileña de Pinto y en el que contó con la colaboración de la también triunfita Verónica Romero.

"Desde aquí un beso al cielo y a todos los que están conmigo. Te queremos y no te olvidamos Álex. Como llegados a este momento, me gustaría pediros que hiciéramos un mar de estrellas para él, que está en el cielo, nos escuche y esté tan orgulloso como somos nosotros de su legado; que todo el mundo encienda las linternas del móvil, en ser un mar, un universo y que cantemos esa canción así" expresaba muy emocionado el ex de Paula Echevarría,

"Claro que ha llegado, y el cielo ha llegado aquí. Y yo lo pienso mucho, bueno, todos lo pensamos y lo sentimos. Para mí Álex es esa energía, esa fuerza, ese carisma, se refleja en nosotros y tenemos que tener ese momento para él. Espero que un día se le haga un buen reconocimiento con el permiso de la familia y de todo el mundo, ¿no?" añadía Vero.

Un precioso gesto en recuerdo a Álex del que Rosa López se ha enterado por la prensa -"¡No me digas! Qué bonito, ¿no? ¡Jo, pues me lo he perdido! ¡Me lo he perdido! Me lo he perdido" ha exclamado- y al que ha reaccionado lanzando un mensaje al resto de sus compañeros en 'OT', entre los que se encuentran David Bisbal, Chenoa, Nuria Fergó, Gisela, o Manu Tenorio.

"Eso sería guay. Lo que pasa es que sí, es verdad que es un tema delicadillo, ¿no? angélico mío, pero se merece todo. Alex se merece todo" ha expresado cuando le hemos preguntado si le gustaría reencontrarse con los triunfitos para homenajear al catalán, confesando que "si alguna vez alguien lo consigue y que estemos todos, yo vamos, encantada". "Pero que estemos todos" ha concluido, dejando claro que todos deberían estar presentes si se hiciese un acto de recuerdo a su compañero.