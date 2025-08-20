Anita Williams responde a Montoya y lanza un mensaje a Carmen Alcayde tras sus críticas

En un complicado momento personal tras haber tomado medidas legales contra su expareja y padre de su hijo Thiago por haber incumplido la orden de alejamiento, Anita Williams se reafirma en su decisión de pasar página con todo lo relativo a José Carlos Montoya, del que no sabe absolutamente nada desde que terminó 'Supervivientes' el pasado 17 de junio a pesar de que su reconciliación parecía un hecho.

Contando los días para su reaparición pública en un 'bolo' en la costa gaditana, el de Utrera ha roto su silencio para asegurar que no le echa la culpa a ella ni a nadie del bajón anímico que sufrió tras el reality, y dejar claro que a pesar de que su relación está rota le desea lo mejor. Unas declaraciones a las que la influencer ha respondido con indiferencia, apuntando que "no he visto nada" porque en estos momentos "estoy en otra onda, la verdad", y aunque quiere que todo le vaya bien, ya no quiere volver a hablar de él.

"A mí me da igual lo que digan de mí. Yo tengo muy claro lo que soy, lo que pienso y ya está" ha añadido rotunda cuando le hemos preguntado qué le parecen los rumores de que Montoya podría lanzar una canción hablando sobre ella, confesando que aunque "no he escuchado nada", tampoco es algo que le preocupe porque ahora mismo su "única prioridad es su familia y recuperar el tiempo perdido" durante 'Supervivientes'.

De ahí que tampoco haya mostrado interés por la estrecha amistad del andaluz y Carmen Alcayde, que no ha dudado en criticarla en los platós y tacharla de 'víctima' por haber dicho que en lo que respecta a su relación está dividida entre lo que le dice la mente y el corazón: "Ellos son amigos y me parece bien, pero yo ya dije que no voy a hablar más de él, así que no voy a hablar más de él ni de ella. Que sigan hablando ellos de ellos mismos. Yo no pienso entrar en este circo" ha sentenciado, lanzando así un claro mensaje tanto a su ex como a su compañera en el reality.