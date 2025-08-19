La Comunidad prohíbe hasta este martes la maquinaria que pueda generar chispa y fuegos artificiales en terreno forestal

La Comunidad de Madrid ha ampliado hasta este martes la prohibición del uso de maquinaria que pueda generar chispa y el lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal por riesgo alto de incendio en toda la región.

La prohibición afecta al uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento pueda generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

También al lanzamiento de fuegos artificiales en terreno forestal y en una franja de 400 metros de ancho que circunde el terreno forestal en toda la Comunidad.