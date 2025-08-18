Agencias

Valeri, aterrada y con una herida en la frente tras una brutal paliza por parte de su expareja

Valeri Cuéllar, conocida por haber sido la "tercera en discordia" en la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, vive uno de los momentos más delicados de su vida tras haber sido víctima de una terrible agresión en su propio domicilio. Al ser preguntada por el equipo de Europa Press, la protagonista, visiblemente afectada y con una herida en la frente, evitaba cualquier pregunta sobre el agresor: "Ahora no quiero, no me apetece", insistía, dejando claro su profundo miedo y nerviosismo.

Momentos más tarde, la joven confirmaba el origen de su sufrimiento: "Tuve un maltrato por parte de mi pareja", declaraba con la voz temblorosa. "No es la primera vez que esto sucede", relataba Valeri, recordando que hace apenas unos días también intentaron atropellarla: "Lo mismo, es lo mismo. Estoy con el nervio de punta de todo".

Atemorizada por lo ocurrido, confesaba que, ante el temor de nuevas agresiones, ha decidido abandonar temporalmente su casa: "Voy a ir a retirar dinero para ya irme a donde mis papás unos días". Pese a la gravedad de la situación, la ex pareja de Escassi afirmaba sentirse muy nerviosa y descompuesta, pero agradecía las muestras de apoyo que está recibiendo. Por el momento, opta por mantener el silencio sobre la identidad del agresor: "No me apetece", respondía tajante cada vez que se le preguntaba.

Sobre su relación con María José Suárez tras los mediáticos acontecimientos de los últimos meses, Valeri aclaraba: "Sí. Pues no nos llevamos mal, normal". Gracias al apoyo de familiares y amigos, la joven espera poder recuperarse pronto de este duro episodio y dejando entrever que hablará próximamente del complicado momento que atraviesa.

