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Dimite Sebastián Negrón, secretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, por diferencias con la gobernadora

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El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, Sebastián Negrón, ha anunciado este martes su dimisión tras alegar pérdida de confianza en la gobernadora de la isla, Jennifer González.

Según se desprende de un comunicado al que ha tenido acceso 'Bloomberg', otros 10 funcionarios se han sumado al abandono de Negrón, que había asegurado que "le era imposible continuar en el cargo".

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Entre ellos, han renunciado el jefe del programa de incentivos que gestiona exenciones fiscales a millonarios e inversores en criptoactivos, así como el encargado de las iniciativas de atracción de proyectos industriales.

Negrón no ha dado detalles, pero a acusado a González de intervenir en la gobernanza interna del Departamento al anular dos suspensiones sumarias adoptadas tras detectarse presuntas ilegalidades en procesos de contratación.

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