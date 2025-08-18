Agencias

Un incendio en la concurrida área comercial de Dotonbori de Osaka deja dos muertos

Seis individuos resultaron hospitalizados, entre ellos una mujer cercana al incidente y varios rescatistas, tras un siniestro que movilizó a más de 70 unidades de emergencia y obligó a evacuar comercios próximos en una zona turística de Japón

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tokio, 18 ago (EFE).- Un incendio en un edificio comercial del área de Dotonbori, un concurrido lugar turístico en la ciudad japonesa de Osaka, dejó este lunes dos bomberos muertos, informaron las autoridades locales.

Seis personas fueron trasladas al hospital a raíz del incendio, una mujer que se encontraba cerca del lugar de los hechos y cinco bomberos, entre ellos los dos que perdieron la vida, de entre 20 y 50 años, según detalles publicados por la cadena pública NHK.

El incendio se declaró poco antes de las 10:00 hora local (1:00 GMT) en un edificio de siete plantas con restaurantes y otros negocios, y las llamas se extendieron a estructuras adyacentes.

Más de 70 camiones de bomberos y otros vehículos fueron enviados al lugar para contener el incendio, que quemó unos 110 metros cuadrados de superficie antes de que se declarara extinto unas tres horas después.

Un testigo que se encontraba en la zona cuando comenzaron las llamas capturó una intensa humareda negra y llamas saliendo de uno de los edificios del icónico canal de la ciudad del oeste japonés, situado muy cerca de la emblemática tienda Don Quijote.

"Estaba haciendo turismo cuando oí un fuerte estallido. Me giré hacia el lugar del sonido y vi un incendio intenso y humo que se elevaba. Fue algo repentino, así que me quedé en shock, pero evacué a un lugar seguro con otros turistas", declaró el hombre, de unos 40 años, a la cadena.

La policía y los bomberos se encuentran investigando la causa y los detalles de lo sucedido. EFE

Temas Relacionados

IncendioDotonboriOsakaNHKAutoridades localesDon QuijoteJapónCanal de OsakaBomberosTurismoEFE

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de "demagogia" por pedir más medios militares

Robles sostiene que solo la

Robles expresa su "profunda decepción" por la reunión de Trump y Putin e insiste en el apoyo español a Ucrania

Robles expresa su "profunda decepción"

Jackson Hole espera a los banqueros centrales con Jerome Powell como gran protagonista

Jackson Hole espera a los

Meta baraja lanzar sus próximas gafas inteligentes con pantalla por menos de 1.000 dólares

Meta baraja lanzar sus próximas