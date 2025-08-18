Agencias

Trump y Zelenski respaldan celebrar una reunión trilateral con Putin para cerrar un acuerdo de paz

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, han respaldado este lunes celebrar una reunión trilateral junto con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para intentar cerrar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de Ucrania, iniciado en febrero de 2022.

"Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una (reunión) trilateral y creo que (con ello) habrá una posibilidad razonable de terminar la guerra cuando lo hagamos", ha subrayado el magnate republicano frente a Zelenski, vestido de traje, desde el Despacho Oval.

En este sentido, Trump ha instado a trabajar tanto con Kiev como con Moscú para cerrar un acuerdo que permita poner fin a los combates en el frente ucraniano. "Vamos a tener una paz duradera. Espero que sea inmediata. Espero que no tengan que continuar (los ataques)", ha argüido el presidente estadounidense.

Por su parte, Zelenski ha dicho que Ucrania "está lista" para llevar a cabo una reunión trilateral. "Creo que hemos demostrado que somos gente fuerte y apoyamos la idea de Estados Unidos, personalmente del presidente Trump, de detener esta guerra", ha resaltado en declaraciones a la prensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Separan de su cargo pastoral a sacerdote investigado en Ecuador por presunto abuso sexual

La diócesis de Santa Elena apartó de sus funciones a un clérigo tras denuncias que lo vinculan a menores, mientras la fiscalía avanza con la investigación y las autoridades prometen protección a las víctimas y cero tolerancia ante actos inmorales

Infobae

Maite Galdeano disfruta del verano en buena compañía ajena a la supuesta infidelidad Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano

Boric destaca detención de sicario prófugo en Colombia:"Donde estén los vamos a encontrar"

Infobae

Noboa minimiza las diferencias ideológicas con Lula e insta a trabajar por la integración

Durante su encuentro en Brasilia, el mandatario ecuatoriano destacó la necesidad de superar intereses políticos para potenciar lazos bilaterales, fortalecer la cooperación en seguridad e impulsar el comercio entre ambos países mientras abogan por una integración más profunda en Sudamérica

Noboa minimiza las diferencias ideológicas

Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

Valeri, examante de Álvaro Muñoz