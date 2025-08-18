Spirit y Gotham no aprovechan el empate del líder Kansas City ante Orlando

Washington, 17 ago (EFE).- Washington Spirit y Gotham FC cedieron puntos en la jornada del fin de semana en la liga femenina de fútbol de Estados Unidos (NWSL) y no aprovecharon el empate del líder, Kansas City Current, con el vigente campeón, Orlando Pride.

Spirit salvó un punto ante Racing Louisville FC con un empate 2-2 conseguido en el minuto 90+10 de partido.

Por su lado, Gotham FC perdió por 1-2 ante el Houston Dash pese a adelantarse con un gol de la española Esther González y a que dominó todos los aspectos del partido.

De este modo, el Spirit se sitúa cuarto en la tabla de la NWSL con 28 puntos tras dieciséis jornadas de liga, a doce del Kansas City Current, líder con 40. El Gotham es octavo, en el límite de la zona de 'play-off', con 20.

Kansas City, absoluto dominador de la actual temporada regular, se dejó un empate sin goles ante el Orlando Pride, el vigente campeón de liga.

Solo el San Diego Waves aprovechó los pinchazos de los equipos de cabeza, situándose segundo en la tabla con su victoria por 1-2 ante Bay FC. EFE