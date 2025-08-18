Agencias

Spirit y Gotham no aprovechan el empate del líder Kansas City ante Orlando

El conjunto de Washington rescató un punto en el último suspiro frente a Racing Louisville y la formación de Nueva Jersey cayó ante Houston Dash, mientras San Diego Waves se coloca segundo tras derrotar a Bay FC

Por Newsroom Infobae

Guardar

Washington, 17 ago (EFE).- Washington Spirit y Gotham FC cedieron puntos en la jornada del fin de semana en la liga femenina de fútbol de Estados Unidos (NWSL) y no aprovecharon el empate del líder, Kansas City Current, con el vigente campeón, Orlando Pride.

Spirit salvó un punto ante Racing Louisville FC con un empate 2-2 conseguido en el minuto 90+10 de partido.

Por su lado, Gotham FC perdió por 1-2 ante el Houston Dash pese a adelantarse con un gol de la española Esther González y a que dominó todos los aspectos del partido.

De este modo, el Spirit se sitúa cuarto en la tabla de la NWSL con 28 puntos tras dieciséis jornadas de liga, a doce del Kansas City Current, líder con 40. El Gotham es octavo, en el límite de la zona de 'play-off', con 20.

Kansas City, absoluto dominador de la actual temporada regular, se dejó un empate sin goles ante el Orlando Pride, el vigente campeón de liga.

Solo el San Diego Waves aprovechó los pinchazos de los equipos de cabeza, situándose segundo en la tabla con su victoria por 1-2 ante Bay FC. EFE

Temas Relacionados

NWSLKansas City CurrentWashington SpiritGotham FCOrlando PrideHouston DashEstados UnidosSan Diego WavesFútbol femeninoPlayoffEFE

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

El M23 denuncia una "ofensiva mortal" de las fuerzas del Gobierno congoleño en Kivu Sur

El M23 denuncia una "ofensiva

Descalificados en Irak casi 300 candidatos a las legislativas por vínculos con el ilegalizado partido Baaz

Descalificados en Irak casi 300

(Crónica) Nico Williams hace las paces con San Mamés y el Getafe toma Balaídos

(Crónica) Nico Williams hace las

El Gobierno libio suspende las actividades de Huawei en el país por vulnerar la seguridad nacional

El Gobierno libio suspende las