Rusia dice que "la diplomacia europea anda en busca de las migajas de mesas más grandes"

Naciones Unidas, 18 ago (EFE).- Rusia describió este lunes a la diplomacia europea como "absolutamente patética e inútil", en palabras de su embajador interino ante la ONU, Dmitri Polianski, ante los periodistas a la entrada del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Pueden entender ahora por qué la diplomacia europea anda en busca de las migajas de mesas más grandes en su búsqueda desesperada de algún (argumento) antirruso", dijo Polianski, que se expresaba tras una reunión del Consejo a puerta cerrada sobre la situación en Georgia.

El diplomático ruso dijo que el conflicto de Rusia con Georgia por las regiones de Abjasia y Osetia del Sur no tiene ahora relevancia, y está incluso en vía de normalización, "pero esto quita el sueño a nuestros colegas europeos, que están haciendo todo lo que pueden para llevar a este país a la misma tragedia a la que han llevado a Ucrania", insistió.

Y con respecto a la reunión que hoy tiene lugar en la Casa Blanca entre los presidentes de EE. UU. y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, seguida más tarde una reunión ampliada con varios mandatarios europeos, Polianski aseguró que "se está haciendo cada vez más difícil a los colegas occidentales acudir a esas reuniones, porque se vuelve evidente el carácter de sus nefastas políticas en Ucrania". EFE