Orsi se reunirá con Noboa para asumir el Consenso de Brasilia y tratar agenda bilateral

Montevideo, 18 ago (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibirá este martes en Montevideo al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, quien le entregará la presidencia pro tempore del Consenso de Brasilia en una reunión que incluirá, además, la firma de acuerdos bilaterales en materia de Defensa e Interior.

Los presidentes se reunirán desde las 12:00 hora local (15:00 GMT) en la Torre Ejecutiva (sede del Poder Ejecutivo) de Montevideo.

El Consenso de Brasilia es un mecanismo de concertación que tiene por objetivo "fortalecer los lazos entre los países vecinos que componen América del Sur, promover la cooperación y proyectar la voz de Sudamérica en el mundo".

Está basado en "el diálogo y el respeto a la diversidad de los pueblos, compromiso con la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la justicia social, el Estado de derecho, la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos".

Dentro de los asuntos a tratar se encuentran el cambio climático, el combate al crimen organizado, la conectividad digital, el desarrollo social, el financiamiento para el desarrollo, la gestión de riesgos de desastres naturales, la migración, la salud y la seguridad alimentaria.

La llegada de Noboa a Montevideo está enmarcada en una gira que comenzó en Brasil y que luego lo llevará por Argentina. El mandatario ecuatoriano viajó acompañado de varios funcionarios, entre ellos su ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

Según la agenda oficial, el mandatario ecuatoriano visitará por un día Uruguay, país con el que pretende diversificar y ampliar el intercambio comercial.

Noboa buscará atraer inversión, sobre todo en las áreas de servicios, inteligencia artificial, sector inmobiliario y puertos.

También tendrá una reunión con la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y asistirá a un evento empresarial en el que participarán alrededor de cien empresarios, entre otras actividades. EFE