Agencias

Monsanto llega a acuerdos extrajudiciales en algunas demandas por el BPC

Más de 200 personas en Estados Unidos han alcanzado arreglos legales confidenciales con la filial de Bayer por presuntos daños de bifenilos policlorados usados en una escuela, mientras decenas de casos continúan activos en tribunales

Por Newsroom Infobae

Guardar

Fráncfort (Alemania), 18 ago (EFE).- Monsanto, compañía estadounidense de agroquímicos y biotecnología propiedad de la alemana Bayer, ha llegado a acuerdos extrajudiciales en algunas demandas en EEUU por los bifenilos policlorados (BPCs).

El grupo químico y farmacéutico Bayer informó este lunes de que Monsanto ha logrado un acuerdo con más de 200 demandantes que consideraron haber sufrido problemas de salud por los BPCs del campus de la escuela del estado de Washington Sky Valley Education Center.

Los costes de los acuerdos extrajudiciales están cubiertos con las provisiones para los BPCs que Bayer comunicó en el segundo trimestre del año.

Bayer, cuyas acciones subían un 2,5 % en la Bolsa de Fráncfort, dijo que el contenido de los acuerdos es confidencial.

Monsanto no ha logrado un acuerdo con otros 49 demandantes, que mantienen sus demandas.

Los BPCs se utilizaron en los años 70 del siglo pasado como protección contra incendios para electrodomésticos y materiales de la construcción y fueron requeridos en la red eléctrica por el Gobierno de EEUU, según Bayer.

Monsanto dejo de producirlos en 1977 dos años antes de que los prohibieran la Agencia estadounidenses de Protección Medioambiental (EPA). EFE

Temas Relacionados

MonsantoBifenilos policloradosBayerAgencia de Protección MedioambientalEstados UnidosFráncfortAcuerdos extrajudicialesSaludAgroquímicosSky Valley Education CenterEFE

Últimas Noticias

Gloria Camila, implacable con Kiko Jiménez ante su 'desaparición' tras salir a la luz su crisis con Sofía Suescun

Gloria Camila, implacable con Kiko

La Fiscalía noruega acusa al hijo de la princesa Mette-Marit de cuatro violaciones

Más de treinta cargos pesan sobre Marius Borg Høiby, entre ellos graves agresiones sexuales y violencia hacia exparejas, según la acusación presentada en Oslo, mientras la fiscalía asegura que su parentesco real no modificará la sentencia

Infobae

Cari Lapique recuerda emocionada a Carlos Goyanes a pocos días del primer aniversario de muerte de su hija Caritina

Cari Lapique recuerda emocionada a

Sofía Suescun y Kiko Jiménez 'controlan' a la prensa con un dron mientras cobran fuerza los rumores de infidelidad

Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano en buena compañía ajena a la supuesta infidelidad Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Maite Galdeano disfruta del verano