Más de 1.000 bomberos se centran en el combate al incendio en la localidad lusa de Arganil

Lisboa, 18 ago (EFE).- Más de un millar de bomberos de los cerca de 3.700 que se encuentran este lunes desplegados en Portugal combaten un incendio rural en la localidad de Arganil (distrito de Coimbra) en una jornada en la que se prevé una bajada de temperaturas en prácticamente todo el territorio.

El comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, Mário Silvestre, explicó en una rueda de prensa que este es uno de los cinco grandes incendios que más preocupación les generan.

Silvestre precisó que el incendio registrado en Arganil, originado el pasado miércoles, se ha expandido a los municipios de Fundão y de Covilhã, "siendo un combate extremadamente difícil" por el viento y la orografía.

Según la web de la ANEPC, se encuentran en el terreno casi 1.200 efectivos, con casi 400 vehículos y 14 medios aéreos.

Además, un bombero murió este domingo tras sufrir un accidente de tráfico cuando se dirigía a combatir las llamas en Fundão.

Otros incendios que preocupan son los registrados en los municipios de Poiares (distrito de Coimbra), Sabugal (en Guarda, fronterizo con España), Mirandela (en Bragança, también fronteriza con España) y Tarouca (Viseu), precisó Silvestre.

Entre estos cuatro incendios hay desplegados 980 bomberos, 317 vehículos y 7 medios aéreos.

En total, esta jornada hay 37 incendios rurales en el país, combatidos por 3.700 efectivos, 1.200 medios terrestres y 21 medios aéreos.

Según los datos de la ANEPC, el 96 % de los incendios registrados estas semanas son apagados en los primeros 90 minutos.

Por otro lado, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) indicó este lunes en su web que los concejos que se encuentran en riesgo "máximo" superan el centenar, mientras que los que están en peligro "muy elevado" rondan los setenta.

Aun así, la misma entidad ha retirado las alertas por altas temperaturas en todos los distritos de la región peninsular de Portugal, a excepción de Faro (sur del país), que todavía permanecerá en amarillo hasta la tarde de este lunes.

Lisboa, 18 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, afirmó este lunes que tiene "total confianza" en el dispositivo de combate contra la ola de incendios que asola el país y pidió que se respete el trabajo de las autoridades: "Estamos en guerra y tenemos que ganar".

Así lo defendió en declaraciones a periodistas tras reunirse con la dirección de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa, en el municipio de Oeiras, donde explicó que no quiere hacer una valoración pública de su gestión contra los incendios hasta que haya concluido la crisis.

"Estamos todos muy cansados. Son días y días de sufrimiento, terror en muchos casos, y es necesario que tengamos claro que hay que respetar a aquellos que se están encargando de nuestra seguridad, sean las fuerzas de autoridad, fuerzas armadas y también los bomberos", aseveró.

En un momento en el que son varias las críticas de alcaldes por la falta de medios ante los incendios, el primer ministro aseguró que en el terreno está "el mayor dispositivo" del que hay registro.

Manifestó que no defiende que todo sea "perfecto", ya que en momentos de crisis hay "siempre alguna irritación" y "descoordinación momentánea", pero matizó que el esfuerzo del dispositivo actual es "notable".

Recordó además que estas olas de incendios han afectado a otros países y, en el caso de Portugal, son ya 24 los días consecutivos de "severidad meteorológica", un fenómeno que no habían registrado hasta la fecha.

Portugal atraviesa desde hace semanas una ola de calor e incendios que tiene al país en estado de alerta hasta el próximo martes y ha llevado al Ejecutivo luso a activar el mecanismo europeo de protección civil.

Los incendios han dejado hasta la fecha dos fallecidos, siendo uno un civil que murió mientras combatía las llamas el viernes y otro un bombero que falleció ayer, domingo, en un accidente automovilístico en horario laboral.

