Las Minnesota Lynx siguen intratables y Las Vegas Aces viven momento dulce en la WNBA

Minnesota mantiene el liderazgo absoluto tras vencer a New York a pesar de la ausencia de Collier, mientras Las Vegas encadena siete éxitos consecutivos y se consolida como principal rival por el título en la fase decisiva de la WNBA

Washington, 17 ago (EFE).- Las Minnesota Lynx siguen intratables en el liderato de la WNBA, en una racha de seis triunfos seguidos solo superada por Las Vegas Aces, que pasan por su mejor momento desde el inicio de la temporada.

Las New York Liberty y las Lynx, vigentes campeonas y finalistas de la liga, disputaron este domingo un duelo que se llevó Minnesota por 86-80 pese a la baja de su estrella Napheesa Collier.

Lynx y Liberty venían de enfrentarse también el domingo pasado, con otro triunfo para las de Minnesota.

Las Lynx llevan un balance de 28-5, seguidas de lejos por las Atlanta Dream (21-12), las Liberty (21-13) y las Aces (21-14).

Las Aces, campeonas en 2022 y 2023, encadenan siete victorias, tres de ellas esta semana: 83-77 ante las Liberty, 83-86 ante Phoenix Mercury y 106-87 este domingo frente a las Dallas Wings.

Séptimas en la tabla con 19 triunfos y 16 derrotas, las Indiana Fever, que este domingo derrotaron por 93-99 a las Connecticut Sun, últimas en la clasificación, pese a la baja de Caitlin Clark por decimotercer partido consecutivo.

Kelsey Mitchell se lució con 38 puntos en el triunfo de las Fever, que venían de perder el viernes contra las Washington Mystics por 84-88 y el martes contra las Wings por 80-81, ambos en el Gainbridge Fieldhouse. EFE

