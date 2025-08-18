Agencias

El Deportivo La Guaira golea y aleja al Táchira del liderato en el fútbol venezolano

Con una actuación contundente, el conjunto naranja superó en el marcador al aurinegro y consolida su distancia en la cima de la competencia nacional, mientras la disputa por los primeros puestos se intensifica entre los principales equipos del campeonato

Por Newsroom Infobae

Caracas, 17 ago (EFE).- El Deportivo La Guaira derrotó por 3-1 al Deportivo Táchira y se aisló aún más como líder de la liga venezolana de fútbol tras cumplirse la séptima jornada.

Los aurinegros, que se mantienen cuatro puntos por debajo de La Guaira, abrieron el marcador a los 16 minutos gracias a un remate de José Manuel Balza.

Sin embargo, la emoción duró poco para el Táchira, porque en el minuto 34 el centrocampista Carlos Faya dio un pelotazo dentro del área, con lo que pudo igualar el encuentro, y 10 minutos después Richard Peralta hizo lo propio para aumentar la ventaja de los Naranjas.

El tercer gol vino en el segundo tiempo, al minuto 69, después de que José Alí Meza convirtiera de pena máxima.

Entre tanto, el Carabobo sufrió su primera derrota en el torneo al caer ante Monagas, aunque se mantiene en el tercer lugar de la clasificación.

El Monagas, que subió hasta la sexta posición, mostró superioridad sobre todo en los primeros minutos del segundo tiempo cuando el panameño Tomás Rodríguez, en una rápida jugada por la banda izquierda, ingresó al área y batió al portero Lucas Bruera con un disparo potente.

Al minuto 86, Fernando Basante aumentó la ventaja con un rebote al área que no pudo detener Bruera.

Por su parte, el Caracas consiguió un triunfo importante ante el Portuguesa con un doblete de José Hernández, con lo que cortó una racha de tres partidos sin victorias y se mantiene cuarto en la clasificación.

El Portuguesa sigue de colista, ya que solo suma un empate y ajusta seis derrotas. EFE

