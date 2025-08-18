Al menos un fallecido y 44 desaparecidos tras caer un autobús al río Ouemé, en el centro de Benín

Al menos una persona ha muerto y otras 44 han sido dadas por desaparecidas en el centro de Benín, tras la caída de un autobús con 54 pasajeros a bordo sobre el río Ouemé, ha anunciado este domingo el ministro del Interior del país africano, Alassane Seidou.

"El conductor de este medio de transporte público que venía de Lomé a Niamey perdió el control de su vehículo tras impactar violentamente contra la barandilla del puente sobre el río Ouémé antes de acabar en el fondo del agua", ha explicado el ministro beninés a través un comunicado en el que ha indicado asimismo que nueve personas fueron rescatadas y se encuentran recibiendo tratamiento en un hospital del municipio de Savé, en el este del país.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo a la altura del municipio de Thio, en la provincia de Glazoué, requiriendo el despliegue de "todos" los recursos para evacuar a los heridos, encontrar a los desaparecidos y recuperar el automóvil, tal como ha agregado Seidou, quien ha aprovechado para transmitir las condolencias a los familiares de la única víctima mortal registrada hasta el momento.